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Валерія Ясницька
журналіст
31 березня 2020, 11:46 3

Мер Кам’янця-Подільського та увесь виконком пішли у відпустку за свій рахунок, - бюджет порожній

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31 березня 2020, 11:46 3
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Міські чиновники Кам’янця-Подільського на Хмельничччині пішли в неоплачувану відпустку. Грошей на виплату зарплат службовцям в міській казні немає 
Фото: Cторінка Михайла Сімашкевича у Facebook
Міські чиновники Кам’янця-Подільського на Хмельничччині пішли в неоплачувану відпустку. Грошей на виплату зарплат службовцям в міській казні немає 

Про це повідомив у своєму зверненні міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич, пише RegioNews.

Мер Кам’янця cказав, що в цьому місяці заледве нашкрябали на зарплату медикам та вчителям. Службовці не отримали зарплати досі.

"Тому ті депутати, які хочуть збирати сесію і перерозподіляти кошти, нехай спочатку поцікавляться, де взяти гроші для цього, якщо казна на нулі”, – сказав Сімашкевич.

Він також зазначив, що ті невеликі суми, які ще надходять у бюджет, треба зберегти на рахунках на випадок погіршення ситуації із захворюванням на коронавірус.

Поки що у Кам’янець – Подільському хворих на коронавірус немає, загалом у Хмельницькій області три підтверджених випадки COVID-19.

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Автор(и) статті: Валерія Ясницька

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