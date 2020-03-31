Мер Кам’янця-Подільського та увесь виконком пішли у відпустку за свій рахунок, - бюджет порожній
Про це повідомив у своєму зверненні міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич, пише RegioNews.
Мер Кам’янця cказав, що в цьому місяці заледве нашкрябали на зарплату медикам та вчителям. Службовці не отримали зарплати досі.
"Тому ті депутати, які хочуть збирати сесію і перерозподіляти кошти, нехай спочатку поцікавляться, де взяти гроші для цього, якщо казна на нулі”, – сказав Сімашкевич.
Він також зазначив, що ті невеликі суми, які ще надходять у бюджет, треба зберегти на рахунках на випадок погіршення ситуації із захворюванням на коронавірус.
Поки що у Кам’янець – Подільському хворих на коронавірус немає, загалом у Хмельницькій області три підтверджених випадки COVID-19.
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