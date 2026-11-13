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13 листопада 2026, 11:27

Смертельна ДТП із 4-річною дитиною на Львівщині: водія затримали

13 листопада 2026, 11:27
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Фото: Прокуратура України
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На Львівщині правоохоронці затримали 43-річного водія Mercedes-Benz ML 350, який, за попередніми даними, спричинив смертельну ДТП. Унаслідок аварії загинула 4-річна дівчинка

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, водій Mercedes на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi Q5, за кермом якого перебував 29-річний чоловік.

У салоні Audi їхала 4-річна донька водія. Дитина отримала тяжкі травми, її госпіталізували до реанімації. Однак менш ніж за три години дівчинка померла в лікарні.

Керманича Mercedes затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, аварія трапилася 12 листопада близько 15:00 на автодорозі "Шептицький – Радехів", поблизу села Новий Витків. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Audi. Водії обох автомобілів не постраждали.

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