Хвора медпрацівниця та поліція у Золотоноші: COVID-19 дістався Черкащини
RegioNews промоніторили регіональні ЗМІ та готові розповісти, як Черкащина бореться з атиповою пневмонією.
Медсестра терапевтичного відділення Черкаської міської лікарні №3 інфікувалася коонавірусом. Ймовірно, зараження відбулося після контакту із COVID-позитивною пацієнткою, повідомляють 18000. Жінку госпіталізували до інфекційної лікарні, відділення закрили для для дезінфекції. Його пацієнти перебувають в ізоляції.
У неділю, 29 березня, лабораторні тести підтвердили наявність "китайського” вірусу у 60-річного чоловіка, мешканця Канева. 23 березня він приїхав із Росії в Україну. Медичні працівники, отримавши таку інформацію, оперативно розшукали містянина та взяли у нього всі необхідні аналізи. Після того, як отримали позитивний результат, чоловіка відправили до інфекційного відділення лікарні, а його рідні і близькі зараз перебувають в ізоляції.
У Золотоноші чоловік, який приїхав із Польщі, вирішив навмисне не дотримуватися режиму самоізоляції та вільно розгулював містом, розповів виданню "Золотоноша.City” мер міста Віталій Войцехівський. Медикам, які заталефонували чоловікові з проханням не виходити без нагальної потреби з дому, він нагрубив. Заявив, що терміново має піти до стоматолога і його ніхто не зупинить. На місце інциденту довелося викликати правоохоронців, адже містянин повернувся із країни, де зафіксовані спалахи COVID-19, та наражав на небезпеку оточуючих.
Ще одна жителька Золотоноші днями повернулася з Італії. Режиму самоізоляції теж не дотрималася, а поїхала відвідувати дітей і онуків. Із нею провели роз’яснювальну роботу.
Нагадаємо, що 29 березня у Черкасах 10 осіб мали підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Загалом у Черкаській області за даними Центру громадського здоров’я лабораторно підтверджено 46 випадків захворювання.
Як писали RegioNews раніше, в Умані у немовляти лабораторні тести підтвердили коронавірусну інфекцію.
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