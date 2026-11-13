Зруйнований будинок і понівечені авто: нові подробиці атаки на Одесу

Фото: ДСНС Одещини

В Одесі внаслідок російської атаки зруйновано одноповерховий приватний житловий будинок, також виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За іншою адресою зафіксували влучання на відкритій місцевості. Унаслідок цього пошкоджено 11 легкових автомобілів.

На місцях працювали 15 вогнеборців ДСНС та психологи.

Нагадаємо, вранці 13 листопада російські війська завдали ударів по Одесі. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину. Згодом стало відомо, про двох загиблих, ще п'ятеро осіб постраждали.