Терористи гатили з мінометів та гранатометів 13 разів, бійці ООС не постраждали
Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зазначається, що обстріли здійснювалися забороненими Мінськими домовленостями мінометами калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів.
В районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 11 обстрілів в районі Павлополя, а також неподалік Водяного та Богданівки.
Двічі були обстріляні опорні пункти Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Березове.
Також обстріли зафіксовано в районі Старогнатівки та Авдіївки. Неподалік Шахти Бутівка противник обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Зазначається, що українські війська вчасно реагували на ворожі збройні провокації та відкривали прицільний вогонь по позиціях противника.
В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано два обстріли українських позицій - поблизу Луганського та Гладосового.
Повідомляється, що 29 березня втрат серед військовослужбовців не було. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил також не було зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед військовослужбовців ООС на Донбасі випадків захворювання короновірусною інфекцією немає.
28 березня було обмежено перетин адмінкордонів Донецької області зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей для недопущення поширення коронавірусу.
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