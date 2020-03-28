Двох військових поранили на Донбасі: один у важкому стані
У суботу внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ООС, один з них перебуває у важкому стані
У суботу внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ООС, один з них перебуває у важкому стані
Про це повідомляє пресцентр ООС, пише Regionews.
"Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. Стан здоров’я військовослужбовця важкий.
Також поблизу населеного пункту Хутір Вільний кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Стан здоров’я – середньої важкості".
#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 28 березня 2020 р.
Станом на ранок 28 березня загиблих, поранених і хворих на COVID-19 серед військових зафіксовано не було.
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