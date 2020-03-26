В штабі ООС повідомили, чи є серед українських військових хворі коронавірусом
Серед українських військовослужбовців, які захищають Україну на Донбасі від окупантів Російської Федерації, випадків захворювання короновірусною інфекцією немає
Серед українських військовослужбовців, які захищають Україну на Донбасі від окупантів Російської Федерації, випадків захворювання короновірусною інфекцією немає
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операція об'єднаних сил.
"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.
Нагадаємо, 25 березня збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню, обстрюючи наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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