Сергія Наєва призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України
Про це йдеться в указі президента №127 від 27 березня, пише RegioNews.
"Призначити Наєва Сергія Івановича Командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України", - йдеться в указі
Сергій Наєв вже був командувачем ОС - його призначав у березні 2018-го екпрезидент Петро Порошенко.
Від травня 2019 року командувачем операції Об'єднаних сил був Олександр Сирський.
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