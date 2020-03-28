Сергія Наєва призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України

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Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України

Про це йдеться в указі президента №127 від 27 березня, пише RegioNews.

"Призначити Наєва Сергія Івановича Командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України", - йдеться в указі

Сергій Наєв вже був командувачем ОС - його призначав у березні 2018-го екпрезидент Петро Порошенко.

Від травня 2019 року командувачем операції Об'єднаних сил був Олександр Сирський.