Террористы били из минометов и гранатометов 13 раз, бойцы ООС не пострадали
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Отмечается, что обстрелы осуществлялись запрещенными Минскими договоренностями минометами калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.
В районе оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов в районе Павлополя, а также недалеко от Водяного и Богдановки.
Дважды были обстреляны опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березово.
Также обстрелы зафиксировано в районе Старогнатовки и Авдеевки. Неподалеку от Шахты Бутовка противник обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские войска вовремя реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника.
В районе оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела украинских позиций - вблизи Луганского и Гладосово.
Сообщается, что 29 марта потерь среди военнослужащих не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил также не было зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что среди военнослужащих ООС на Донбассе случаев заболевания короновирусной инфекцией нет.
28 марта было ограничено пересечение админграниц Донецкой области со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей для недопущения распространения коронавируса.
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