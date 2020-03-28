Операція ООС: загиблих, поранених і хворих на COVID-19 немає

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27 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Фото: Cторінка ООС у Facebook
27 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Поблизу Талаківки ворог випустив 6 мін з 82-мм міномета, а також використав станковий протитанковий гранатомет.

По оборонцях Павлополя противник вів вогонь із міномета калібру 82 мм із використанням 3 мін, автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Богданівки – з великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Піски зафіксовано два обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Старогнатівки – із автоматичного станкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог п’ять раз обстріляв позиції українських захисників.

Поруч з населеним пунктом Миронівський противник здійснив два обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по захисниках Південного вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Луганського збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Троїцького ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На всі ворожі обстріли військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів.

Вчора, 27 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Зведення станом на 07:00 28 березня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 27 березня збройні формування...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

З початком цієї доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли наших позицій у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Красногорівки ворог застосував 120-мм міномет, а поблизу Опитного – автоматичний станковий гранатомет.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.


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