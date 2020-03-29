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29 березня 2020, 10:10 27

Перший випадок захворювання коронавірусом визнали в ОРЛО

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29 березня 2020, 10:10 27
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﻿В окупованому Луганську госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого тест на коронавірус дав позитивний результат
Фото з відкритих джерел
﻿В окупованому Луганську госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого тест на коронавірус дав позитивний результат

Про це 28 березня повідомила "міністерка охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко, повідомляє RegioNews із посиланням на видання Гордон.

"Виявлено перший позитивний тест у нашого пацієнта. Я хочу сказати, що це ще не остаточний діагноз, але це вже перший дзвіночок, який має насторожити і населення зокрема. Він потребує підтвердження, нам потрібно кілька діб для того, щоб підтвердити або відкинути цей діагноз", – зазначила Пащенко.

Вона не уточнила, звідки пацієнт прибув на територію ОРЛО. Останнім часом хворий перебував на самоізоляції, він був у задовільному стані, температура тіла нормальна, його сім'ю оглянули лікарі.

Українська розвідка повідомляла 24 березня, що окупаційна влада "ЛДНР" приховує від місцевих жителів випадки COVID-19.

13 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що в окупованій Горлівці 12 осіб заразилися коронавірусом. Підконтрольне бойовикам "міністерство охорони здоров'я ДНР" цю інформацію спростувало, писала "Газета.ру".

Представник української омбудсменки в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський 20 березня говорив, що в ОРДЛО з підозрою на пневмонію госпіталізували 91 людину, однак без спеціальних тестів неможливо визначити, чи є у них коронавірус.

Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник доручив фейковому "міністерству закордонних справ" "республіки" сприяти поверненню жителів окупованих територій Луганської області з вогнищ поширення коронавірусу COVID-19.


коронавірус ОРДЛО окупація Луганщина окупанти
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