Перший випадок захворювання коронавірусом визнали в ОРЛО
Про це 28 березня повідомила "міністерка охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко, повідомляє RegioNews із посиланням на видання Гордон.
"Виявлено перший позитивний тест у нашого пацієнта. Я хочу сказати, що це ще не остаточний діагноз, але це вже перший дзвіночок, який має насторожити і населення зокрема. Він потребує підтвердження, нам потрібно кілька діб для того, щоб підтвердити або відкинути цей діагноз", – зазначила Пащенко.
Вона не уточнила, звідки пацієнт прибув на територію ОРЛО. Останнім часом хворий перебував на самоізоляції, він був у задовільному стані, температура тіла нормальна, його сім'ю оглянули лікарі.
Українська розвідка повідомляла 24 березня, що окупаційна влада "ЛДНР" приховує від місцевих жителів випадки COVID-19.
13 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що в окупованій Горлівці 12 осіб заразилися коронавірусом. Підконтрольне бойовикам "міністерство охорони здоров'я ДНР" цю інформацію спростувало, писала "Газета.ру".
Представник української омбудсменки в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський 20 березня говорив, що в ОРДЛО з підозрою на пневмонію госпіталізували 91 людину, однак без спеціальних тестів неможливо визначити, чи є у них коронавірус.
Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник доручив фейковому "міністерству закордонних справ" "республіки" сприяти поверненню жителів окупованих територій Луганської області з вогнищ поширення коронавірусу COVID-19.
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