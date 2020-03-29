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29 марта 2020, 11:05 45

В МИНЗДРАВЕ зафиксировали 418 случаев COVID-19

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29 марта 2020, 11:05 45
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За сутки зафиксировано 109 новых случаев заражения
Фото из открытых источников
За сутки зафиксировано 109 новых случаев заражения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели, из них 4 взрослых и 1 ребенок.

Коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 22 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 6 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 11 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область — 4 случая;

Киев — 82 случая;

Киевская область — 45 случаев;

Львовская область — 5 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 8 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);

Сумская область — 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 1 случай

Черновицкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область — 46 случаев;

Черниговская область — 1 случай

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

На утро 29 марта 2020 года в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом признали в ОРЛО. В оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.

Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду.

В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.

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