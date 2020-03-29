В МИНЗДРАВЕ зафиксировали 418 случаев COVID-19

За сутки зафиксировано 109 новых случаев заражения

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За сутки зафиксировано 109 новых случаев заражения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели, из них 4 взрослых и 1 ребенок.

Коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 22 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 6 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 11 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область — 4 случая;

Киев — 82 случая;

Киевская область — 45 случаев;

Львовская область — 5 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 8 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);

Сумская область — 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 1 случай

Черновицкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область — 46 случаев;

Черниговская область — 1 случай

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

На утро 29 марта 2020 года в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом признали в ОРЛО. В оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.

Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду.

В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.

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