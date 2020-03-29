В МИНЗДРАВЕ зафиксировали 418 случаев COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели, из них 4 взрослых и 1 ребенок.
Коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 22 случая;
Волынская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 6 случаев;
Донецкая область — 2 случая;
Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 11 случаев;
Ивано-Франковская область — 41 (3 летальных) случай;
Кировоградская область — 4 случая;
Киев — 82 случая;
Киевская область — 45 случаев;
Львовская область — 5 случаев;
Луганская область — 2 случая;
Одесская область — 8 случаев;
Полтавская область — 1 случай;
Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);
Сумская область — 6 случаев (1 летальный);
Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 1 случай;
Хмельницкая область — 1 случай
Черновицкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
Черкасская область — 46 случаев;
Черниговская область — 1 случай
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
На утро 29 марта 2020 года в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, первый случай заболевания коронавирусом признали в ОРЛО. В оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.
Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду.
В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).
- 12:25 29 марта В Кировоградской области выявили 4 случая заболевания COVID-19
- 11:46 29 марта В Черкасской области коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка
- 11:11 29 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:05 29 марта В МИНЗДРАВЕ зафиксировали 418 случаев COVID-19
- 10:40 29 марта Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь
- 10:10 29 марта Первый случай заболевания коронавирусом признали в ОРЛО
- 11:11 29 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:49 28 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины