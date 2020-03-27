Последнюю харьковскую беглянку от самоизоляции нашли в Одесской области
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОГА Алексея Кучера.
Ранее сообщалось, что граждане, пересекая границу Украины предоставили неправдивую информацию относительно места самоизоляции и своих контактных данных. В полиции сообщили, что девять человек нашли за пределами Харьковщины. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. По всем был проведен медицинский осмотр.
"Последнего человека нашли в Одесской области. Она временно проживает там, и на Харьковщине с момента возвращения из-за границы не была. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области", - сообщил Алексей Кучер.
Также глава Харьковской ОГА отметил, что в отношении всех нарушителей будут приняты меры согласно действующего законодательства Украины.
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