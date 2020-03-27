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27 марта 2020, 14:11 2

Последнюю харьковскую беглянку от самоизоляции нашли в Одесской области

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27 марта 2020, 14:11 2
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В Харьковской области полиция установила местонахождение всех 10 лиц, которые нарушили условия карантина
Фото: Facebook
В Харьковской области полиция установила местонахождение всех 10 лиц, которые нарушили условия карантина

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Ранее сообщалось, что граждане, пересекая границу Украины предоставили неправдивую информацию относительно места самоизоляции и своих контактных данных. В полиции сообщили, что девять человек нашли за пределами Харьковщины. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. По всем был проведен медицинский осмотр.

"Последнего человека нашли в Одесской области. Она временно проживает там, и на Харьковщине с момента возвращения из-за границы не была. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области", - сообщил Алексей Кучер.

Также глава Харьковской ОГА отметил, что в отношении всех нарушителей будут приняты меры согласно действующего законодательства Украины.

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