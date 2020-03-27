У Львові пропагандистка розповсюджувала фейки про COVID-19

Львів'янка нагнітала паніку та дестабілізувати ситуацію в регіоні

Фото: УСБУ

Львів'янка нагнітала паніку та дестабілізувати ситуацію в регіоні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Львівській області.

​​Фахівці з кібербезпеки встановили, що львів’янка, яка є учасницею понад 1000 спільнот у заборонених соцмережах, зі свого акаунта поширювала неправдиву інформацію про COVID-19.

​Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютер, з якого поширювались фейки. На ньому також містились дописи із закликами до повалення конституційного ладу в Україні та пропагування ідеї створення так званої "Новоросії".

​Під час досудового слідства перевіряється інформація щодо можливої координації дій інтернет-пропагандистки спецслужбами РФ і терористичних організації "Л/ДНР".

​Кримінальне провадження ведеться за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Львівщині голову ОТГ викрили на торгівлі землею. Викритому на корупції голові об’єднаної територіальної громади повідомлено про підозру.

Харків’яни налагодили маштабне виробництво фальсифікованих медпрепаратів. СБУ блокувала масштабне виготовлення та реалізацію по всій країні контрафактних ліків.