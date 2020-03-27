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27 березня 2020, 09:49 6

Евакуація українців з Ізраїлю: рейс призначений на 29 березня

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27 березня 2020, 09:49 6
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Авіакомпанія Israir Airlines здійснить чартерний рейс 6Н 853 за маршрутом Тель-Авів–Київ (Бориспіль) у неділю, 29 березня
Фото: president.gov.ua
Авіакомпанія Israir Airlines здійснить чартерний рейс 6Н 853 за маршрутом Тель-Авів–Київ (Бориспіль) у неділю, 29 березня

Як передає RegioNews, про це повідомило українське посольство в Ізраїлі на своїй сторінці у Facebook.

"29.03.2020 року о 16:00 авіакомпанія Israir Airlines здійснює чартерний рейс 6Н 853 за маршрутом Тель-Авів–Київ (Бориспіль). В міжнародний аеропорт імені Бен-Ґуріона необхідно прибути за 4 години", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, квитки на рейс можна придбати на місці в аеропорту. Орієнтована вартість квитка - 350 доларів.

"Посольство України в державі Ізраїлі рекомендує скористатися даною можливістю з огляду на те, що найближчим часом урядами можуть бути запроваджені більш суворі карантинні заходи, що повністю унеможливить здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін", - уточнили в посольстві.

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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

З 27 березня в рамках карантину українська влада повністю закриває державний кордон, в тому числі для громадян, які перебувають в інших країнах.

На 27 березня "Укрзалізниця" призначила відправлення поїзду №906 Київ - Москва, який доставить в РФ росіян і поверне додому громадян України.

Станом на 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


евакуація українці Ізраїль коронавірус карантин
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