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26 березня 2020, 19:45 11

"Укрзалізниця" відправить в Москву евакуаційний поїзд 27 березня

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26 березня 2020, 19:45 11
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"Укрзалізниця" призначила на 27 березня відправлення поїзда №906 Київ - Москва, який доставить в РФ росіян і поверне додому громадян України
Фото: Facebook
"Укрзалізниця" призначила на 27 березня відправлення поїзда №906 Київ - Москва, який доставить в РФ росіян і поверне додому громадян України

Про це повідомляє телеграм-канал "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зазначається, що з Києва поїзд вирушить 27 березня о 18:36, і прибуде в Москву 28 березня в 10:14.

В Україну він вирушить під №905 28 березня о 19:35, і прибуде до Києва 29 березня 7:32.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ і Міністерство інфраструктури працюють над питанням організації спеціального потяга для вивезення російських громадян з території України.

В рамках карантину українська влада з 27 березня повністю закриває державний кордон, в тому числі для громадян, які перебувають в інших країнах.


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