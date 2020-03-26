"Укрзалізниця" відправить в Москву евакуаційний поїзд 27 березня
"Укрзалізниця" призначила на 27 березня відправлення поїзда №906 Київ - Москва, який доставить в РФ росіян і поверне додому громадян України
"Укрзалізниця" призначила на 27 березня відправлення поїзда №906 Київ - Москва, який доставить в РФ росіян і поверне додому громадян України
Про це повідомляє телеграм-канал "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Зазначається, що з Києва поїзд вирушить 27 березня о 18:36, і прибуде в Москву 28 березня в 10:14.
В Україну він вирушить під №905 28 березня о 19:35, і прибуде до Києва 29 березня 7:32.
Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ і Міністерство інфраструктури працюють над питанням організації спеціального потяга для вивезення російських громадян з території України.
В рамках карантину українська влада з 27 березня повністю закриває державний кордон, в тому числі для громадян, які перебувають в інших країнах.
Зеленський: 27 березня Україна повністю закриває кордони
26 березня 2020, 19:24Хворі на коронавірус у задовільному стані – губернатор Одещини
26 березня 2020, 17:20Кабмін дозволив працювати окремим магазинам, кур’єрам та сервісменам
26 березня 2020, 16:20
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 18:57"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
- 22:18 26 березня В Україні вже 196 випадків коронавірусу - МОЗ
- 21:59 26 березня АМКУ розслідує подорожчання продуктів у Києві
- 21:49 26 березня Відбулося засідання Тристоронньої контактної групи - Зеленський
- 21:20 26 березня МВФ готовий дати Україні $8 млрд в разі прийняття "антиколомойського закону"
- 20:55 26 березня У Чернівецькій області підтвердили ще п'ять випадків COVID-19
- 20:42 26 березня Зеленський закликав голів фракцій прийти в суботу до парламенту
- 18:57 26 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
Всі блоги »
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінского
26 березня 2020, 16:15
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації