В Україні вже 196 випадків коронавірусу - МОЗ

За даними Центру Громадського Злоров'я, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Фото: flickr

За даними Центру Громадського Злоров'я, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

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