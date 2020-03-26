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26 березня 2020, 22:18 43

В Україні вже 196 випадків коронавірусу - МОЗ

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26 березня 2020, 22:18 43
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За даними Центру Громадського Злоров'я, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19
Фото: flickr
За даними Центру Громадського Злоров'я, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19

Про це повідомляє МОЗ у Telegram, передає RegioNews.

Зазначається, що з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Упродовж доби 26 березня виявлено 40 нових випадків коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, 26 березня у Чернівецькій області виявили ще 5 випадків захворювання коронавірусом. Таким чином, загальна кількість інфікованих мешканців області досягла 47 осіб.

У столиці кількість осіб, у яких виявили захворювання коронавірусом COVID-19, зросла до 47 осіб.

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