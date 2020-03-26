В Україні вже 196 випадків коронавірусу - МОЗ
За даними Центру Громадського Злоров'я, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19
За даними Центру Громадського Злоров'я, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19
Про це повідомляє МОЗ у Telegram, передає RegioNews.
Зазначається, що з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.
Упродовж доби 26 березня виявлено 40 нових випадків коронавірусу в Україні.
Нагадаємо, 26 березня у Чернівецькій області виявили ще 5 випадків захворювання коронавірусом. Таким чином, загальна кількість інфікованих мешканців області досягла 47 осіб.
У столиці кількість осіб, у яких виявили захворювання коронавірусом COVID-19, зросла до 47 осіб.
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