Эвакуация украинцев из Израиля: рейс назначен на 29 марта

Авиакомпания Israir Airlines совершит чартерный рейс 6Н 853 по маршруту Тель-Авив-Киев (Борисполь) в воскресенье, 29 марта

Фото: president.gov.ua

Авиакомпания Israir Airlines совершит чартерный рейс 6Н 853 по маршруту Тель-Авив-Киев (Борисполь) в воскресенье, 29 марта

Как передает RegioNews, об этом сообщило украинское посольство в Израиле на своей странице в Facebook.

"29.03.2020 в 16:00 авиакомпания Israir Airlines осуществляет чартерный рейс 6Н 853 по маршруту Тель-Авив-Киев (Борисполь). В международный аэропорт имени Бен-Гуриона необходимо прибыть за 4:00", - говорится в сообщении.

Как отмечается, билеты на рейс можно приобрести на месте в аэропорту. Ориентировочная стоимость билета - 350 долларов.

"Посольство Украины в государстве Израиле рекомендует воспользоваться данной возможностью ввиду того, что в ближайшее время правительствами могут быть введены более строгие карантинные меры, что полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок", - уточнили в посольстве.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

С 27 марта в рамках карантина украинская власть полностью закрывает государственную границу, в том числе для граждан, находящихся в других странах.

На 27 марта "Укрзализныця" назначила отправление поезда №906 Киев - Москва, который доставит в РФ русских и вернет домой граждан Украины.

По состоянию на 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.