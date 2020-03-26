Зеленський: 27 березня Україна повністю закриває кордони

В рамках карантину українська влада з 27 березня повністю закриває державний кордон, в тому числі для громадян, які перебувають в інших країнах

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В рамках карантину українська влада з 27 березня повністю закриває державний кордон, в тому числі для громадян, які перебувають в інших країнах

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

Він зазначив, що про українців за кордоном повинні подбати преставники дипломатичного корпусу України.

"До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися до України. Більшість зробила це самостійно. Інших - а це понад 80 тисяч - ми повернули додому літаками, потягами та автобусами", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна опинилась перед важким вибором між громадянами та безпекою 40 мільйонів громадян всередині країни

"Про тих, хто не зможе повернутися у найближчі два дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громадяни за кордоном. Про жодного українця, який залишився за кордоном, ніхто не забуде", - повідомив Зеленський.

Він також додав, що українців будуть поступово евакуйовувати з інших країн, але будуть враховувати епідемічну ситуацію у місцях їх перебування.

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Нагадаємо, станом на 26 березня у Києві коронавірус виявили ще у 6 осіб. Захворіла 35-річна жінка та 5 чоловіків віком від 28 до 70 років.

Для боротьби із епідемією коронавірусу у Києві пацієнтів приймають 7 базових лікарень, в інфекційних відділеннях передбачено 78 боксів, а також розгорнуто 400 ліжок.