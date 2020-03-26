МОН скасував держатестацію школярів 2020 року
Як передає RegioNews, про це повідомила т. в. о міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
"Державна підсумкова атестація для учнів четвертого та дев'ятого класів буде скасована", - сказала вона.
Також міністр додала, що відповідно до закону про освіту і про повну загально-середню освіту навчальний рік в Україні закінчується 1 липня, окрім випускників 11 класів.
"Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні ми повернемося за шкільні парти, опрацюємо той матеріал, який подаємо зараз дистанційно, щоб підвести певні підсумки", - зазначила Мандзій.
Дла випускників 11-х класів навчальний рік закінчиться тоді, коли вони отримають документ про освіту.
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Нагадаємо, через подовження загальнонаціонального карантину у країні ЗНО буде перенесене, а терміни проведення вступної кампанії будуть змінені.
25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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