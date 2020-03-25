Через карантин ЗНО та вступна кампанія проведуть пізніше - Міносвіти

Через подовження загальнонаціонального карантину у країні зовнішнє незалежне оцінювання буде перенесене, а терміни проведення вступної кампанії будуть змінені

Фото: radiotrek.rv.ua

Через подовження загальнонаціонального карантину у країні зовнішнє незалежне оцінювання буде перенесене, а терміни проведення вступної кампанії будуть змінені

Як передає RegioNews, про це заявив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Як повідомляється, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до 24 квітня.

"З огляду на ситуацію у світі, таке рішення було очікуваним. Наразі терміни карантину можуть знову змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії. Наразі ми маємо декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймінгом", - сказав він.

За його словами, також передбачаються зміни у проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Докладну інформацію про це обіцяють оприлюднити на сайті МОН 26 березня 2020 року.

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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.