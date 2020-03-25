Google допоможе МОЗу повідомляти українцям про поширення коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.
Зазначається, що компанія Google на безкоштовній основі допомагатиме налаштувати пріоритетизацію офіційних та достовірних каналів комунікації МОЗ у пошукових запитах щодо ситуації з COVID-19.
У МОЗ уточнили, що в грошовому еквіваленті ці послуги можна оцінити у 550 тисяч доларів, а також подякували компанії Google за допомогу.
"Це дозволить ще ефективніше проводити комунікацію з населенням, забезпечувати його достовірною інформацією, а також мінімізувати користування неперевіреними джерелами", - підсумували у відомстві.
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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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