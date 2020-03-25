Google допоможе МОЗу повідомляти українцям про поширення коронавірусу

Компанія Google співпрацює із Міністерством охорони здоров'я України по безкоштовному інформуванню населення щодо поширення коронавірусної інфекції

Фото: facebook

Компанія Google співпрацює із Міністерством охорони здоров'я України по безкоштовному інформуванню населення щодо поширення коронавірусної інфекції

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що компанія Google на безкоштовній основі допомагатиме налаштувати пріоритетизацію офіційних та достовірних каналів комунікації МОЗ у пошукових запитах щодо ситуації з COVID-19.

У МОЗ уточнили, що в грошовому еквіваленті ці послуги можна оцінити у 550 тисяч доларів, а також подякували компанії Google за допомогу.

"Це дозволить ще ефективніше проводити комунікацію з населенням, забезпечувати його достовірною інформацією, а також мінімізувати користування неперевіреними джерелами", - підсумували у відомстві.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.