Укрзалізниця виділила два потяги для евакуації українців з Польщі

Укрзалізниця призначила на 25 березня ще два спеціальні поїзди для евакуації українців з Польщі

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Укрзалізниця призначила на 25 березня ще два спеціальні поїзди для евакуації українців з Польщі

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Він зазначив, що потяги призначені на 25 березня для евакуації громадян України з Польщі у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Він додав, що це потяги №716/715 і №706/705 Пшемисль-Київ, квитки на які можна придбати виключно на сайті УЗ.

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