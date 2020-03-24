13:38  24 березня
МОЗ закликав українців носити медичні маски
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
14:50  24 березня
Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 16:40 10

Укрзалізниця виділила два потяги для евакуації українців з Польщі

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 16:40 10
Читайте также на русском языке
Укрзалізниця призначила на 25 березня ще два спеціальні поїзди для евакуації українців з Польщі
Фото: flickr
Укрзалізниця призначила на 25 березня ще два спеціальні поїзди для евакуації українців з Польщі

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Він зазначив, що потяги призначені на 25 березня для евакуації громадян України з Польщі у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Він додав, що це потяги №716/715 і №706/705 Пшемисль-Київ, квитки на які можна придбати виключно на сайті УЗ.

Нагадаємо, у Львівській області розподілили отриману із Китаю допомогу. Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми.

У Львові медиків консультують колеги з Ізраїлю щодо подолання COVID-19. У місті апробують досвід різних країн для ефективного протистояння розповсюдженню коронавірусу.

Таксі 579 возитиме медиків безкоштовно. До ініціативи "Підвези лікаря" долучилася служба таксі 579. Вона буде надавати безплатні послуги довозу та відвозу лікарів під час карантину.

Із 24 березня у Львівській області ввели надзвичайну ситуацію.


коронавірус укрзалізниця Польша
В Луганську область прибули тести на коронавірус
24 березня 2020, 16:29
На Львівщині 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок
24 березня 2020, 16:20
Київська область отримала медичні маски і тести з Китаю
24 березня 2020, 16:04
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »