Укрзалізниця виділила два потяги для евакуації українців з Польщі
Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.
Він зазначив, що потяги призначені на 25 березня для евакуації громадян України з Польщі у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Він додав, що це потяги №716/715 і №706/705 Пшемисль-Київ, квитки на які можна придбати виключно на сайті УЗ.
Нагадаємо, у Львівській області розподілили отриману із Китаю допомогу. Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми.
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Таксі 579 возитиме медиків безкоштовно. До ініціативи "Підвези лікаря" долучилася служба таксі 579. Вона буде надавати безплатні послуги довозу та відвозу лікарів під час карантину.
Із 24 березня у Львівській області ввели надзвичайну ситуацію.
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