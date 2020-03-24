Укрзализныця выделила два поезда для эвакуации украинцев из Польши
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.
Он отметил, что поезда назначены на 25 марта для эвакуации граждан Украины из Польши в связи с пандемией коронавируса.
Он добавил, что это поезда №716 / 715 и №706 / 705 Пшемысль-Киев, билеты на которые можно приобрести исключительно на сайте УЗ.
Напомним, во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.
Во Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19. В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса.
Такси 579 будет возить медиков бесплатно. К инициативе "Подвези врача" подключилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза врачей во время карантина.
С 24 марта в Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию.
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