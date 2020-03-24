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24 марта 2020, 16:40 1

Укрзализныця выделила два поезда для эвакуации украинцев из Польши

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24 марта 2020, 16:40 1
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Укрзализныця назначила на 25 марта еще два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши
Фото: flickr
Укрзализныця назначила на 25 марта еще два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

Он отметил, что поезда назначены на 25 марта для эвакуации граждан Украины из Польши в связи с пандемией коронавируса.

Он добавил, что это поезда №716 / 715 и №706 / 705 Пшемысль-Киев, билеты на которые можно приобрести исключительно на сайте УЗ.

Напомним, во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.

Во Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19. В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса.

Такси 579 будет возить медиков бесплатно. К инициативе "Подвези врача" подключилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза врачей во время карантина.

С 24 марта в Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию.


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