Укрзализныця выделила два поезда для эвакуации украинцев из Польши

Укрзализныця назначила на 25 марта еще два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши

Фото: flickr

Укрзализныця назначила на 25 марта еще два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

Он отметил, что поезда назначены на 25 марта для эвакуации граждан Украины из Польши в связи с пандемией коронавируса.

Он добавил, что это поезда №716 / 715 и №706 / 705 Пшемысль-Киев, билеты на которые можно приобрести исключительно на сайте УЗ.

Напомним, во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.

Во Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19. В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса.

Такси 579 будет возить медиков бесплатно. К инициативе "Подвези врача" подключилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза врачей во время карантина.

С 24 марта в Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию.