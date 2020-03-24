11:00  24 березня
Для реструктуризації держборгу немає підстав - Кабмін
12:17  24 березня
На Буковині зафіксували 13 нових випадків коронавірусу
10:52  24 березня
Верховна Рада передала медикам Києва 25 автівок
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 10:22 15

На Львівщині ввели надзвичайну ситуацію

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 10:22 15
Читайте также на русском языке
Надзвичайну ситуацію на території області введено із 24 березня
Надзвичайну ситуацію на території області введено із 24 березня

Рішення прийняли учора ввечері на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

"За результатами лабораторних досліджень на Львівщині є офіційно підтверджений випадок коронавірусу. Це є підставою для введення надзвичайної ситуації та напрацювання плану відповідного реагування", - наголосив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько.

Надзвичайну ситуацію введено із 00:01 24 березня 2020 року.

"Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні", - акцентував голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Нагадаємо, режим надзвичайної ситуації введено у Тернополі. Із 23 березня в місті впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області.

Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. В п'ятницю, 20 березня, Кабмін зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення питань, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

23 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.


коронавірус Львівщина
В Україні зафіксовано 84 випадки COVID-19
24 березня 2020, 10:13
Повернувся з Єгипту: у одеського прокурора виявили коронавірус
24 березня 2020, 09:48
Коронавірус в світі: вилікувалися понад 100 тис. осіб і 90% у Китаї
24 березня 2020, 09:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »