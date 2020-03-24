На Львівщині ввели надзвичайну ситуацію
Рішення прийняли учора ввечері на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.
"За результатами лабораторних досліджень на Львівщині є офіційно підтверджений випадок коронавірусу. Це є підставою для введення надзвичайної ситуації та напрацювання плану відповідного реагування", - наголосив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько.
Надзвичайну ситуацію введено із 00:01 24 березня 2020 року.
"Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні", - акцентував голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Нагадаємо, режим надзвичайної ситуації введено у Тернополі. Із 23 березня в місті впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області.
Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. В п'ятницю, 20 березня, Кабмін зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення питань, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.
23 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
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