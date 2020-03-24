На Львівщині ввели надзвичайну ситуацію

Надзвичайну ситуацію на території області введено із 24 березня

Надзвичайну ситуацію на території області введено із 24 березня

Рішення прийняли учора ввечері на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

"За результатами лабораторних досліджень на Львівщині є офіційно підтверджений випадок коронавірусу. Це є підставою для введення надзвичайної ситуації та напрацювання плану відповідного реагування", - наголосив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько.

Надзвичайну ситуацію введено із 00:01 24 березня 2020 року.

"Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні", - акцентував голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Нагадаємо, режим надзвичайної ситуації введено у Тернополі. Із 23 березня в місті впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області.

Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. В п'ятницю, 20 березня, Кабмін зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення питань, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

23 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.