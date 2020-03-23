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23 березня 2020, 17:57

Львів: хвора на COVID-19 жінка повернулася з Австрії

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23 березня 2020, 17:57
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Жінка повернулася з-за кордону 8 березня, коли самопочуття її погіршилося, звернулася до медиків
Фото ілюстративне
Жінка повернулася з-за кордону 8 березня, коли самопочуття її погіршилося, звернулася до медиків

Про це повыдомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Маємо підтверджений другий факт захворювання на коронавірусну інфекцію. Ця людина 8 березня повернуся з Австрії і весь цей час перебувала на домашній обсервації. Самопочуття її погіршилося, вона звернулася в інфекційну лікарню. Загострень у жінки не було, тож її відправили на самоізоляцію. Вчора результати підтвердили коронавірус", - повідомила керівниця міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Галина Слічна.

Стан хворої задовільний, почувається вона нормально. Вона перебуває на обсервації, контактувала з чоловіком і двома дітьми.

За весь час карантину звернулось 104 особи. З них 61 особа зараз є в лікарні, 32 — на самоізоляції, 11 людей вже виписали.

Нагадаємо, у Львові у двох людей підтверджено COVID-19. Один із госпіталізованих — лікар, він уже майже одужав.

У Львівській області понад 300 млн гривень мобілізували на протидію COVID-19. Це кошти з місцевих бюджетів, бізнесу та інших джерел.



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