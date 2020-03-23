Хворий на коронавірус чиновник Харківської облради встиг побувати на роботі
У заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача діагностували коронавірус
У заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача діагностували коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на SQ.
Прес-секретар політика Вікторія Петрухіна повідомила виданню, що зараз з діагнозом "пневмонія" Скоробагач перебуває на стаціонарному лікуванні у київській лікарні.
За словами Петрухіної, після повернення з Європи Скоробагач був у Харкові: протягом тижня 10-13 березня він ходив на роботу в облраду.
Нагадаємо, в Києві госпіталізована дружина Скоробагача Вікторія. У неї теж діагностований коронавірус. На початку березня пара була в Європі.
Крім того, в Україні всі аеропорти припиняють роботу.
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