Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом - Емец

Новая фаза борьбы с коронавирусом заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни

Фото: facebook/moz.ukr

Новая фаза борьбы с коронавирусом заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни

.