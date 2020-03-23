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23 березня 2020, 12:56 3

Офіс генпрокурора створив координаційний штаб проти коронавірусу

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23 березня 2020, 12:56 3
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В офісі генерального прокурора України створено координаційний штаб з метою здійснення контролю за проведенням заходів щодо попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19)
Фото: hvylya.net
В офісі генерального прокурора України створено координаційний штаб з метою здійснення контролю за проведенням заходів щодо попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19)

Як передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу, таке рішення було прийнято за результатами наради у генпрокурора Ірини Венедіктової.

Як повідомляється, завдання штабу – забезпечення координації профілактичних та протиепідемічних заходів в органах прокуратури. Також штаб оптимізуватиме роботу Офісу генпрокурора, регіональних та місцевих прокуратур в умовах карантину.

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Нагадаємо, також Ємець заявляв, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.


коронавірус Офис генерального прокурора
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