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22 березня 2020, 18:33 18

МОЗ: в Україну доставлять тести для виявлення коронавірусу

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22 березня 2020, 18:33 18
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Сьогодні, 22 березня в Україну літаком прибуває партія з двома типами тестів для визначення коронавірусної інфекції
Фото: flickr
Сьогодні, 22 березня в Україну літаком прибуває партія з двома типами тестів для визначення коронавірусної інфекції

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що очікується на прибуття тестів для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тестів експрес-діагностики.

"Експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі", - повідомили в МОЗ.

У відомстві також уточнили, що якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР.

"Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - додали у відомстві.

Також наголошується, що навіть якщо обидва тести показали негативний результат, людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції упродовж 14 днів.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину.

Кабінет міністрів України започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.

Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.


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