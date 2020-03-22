МОЗ: в Україну доставлять тести для виявлення коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.
Зазначається, що очікується на прибуття тестів для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тестів експрес-діагностики.
"Експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі", - повідомили в МОЗ.
У відомстві також уточнили, що якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР.
"Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - додали у відомстві.
Також наголошується, що навіть якщо обидва тести показали негативний результат, людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції упродовж 14 днів.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину.
Кабінет міністрів України започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.
Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації.
19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
- 20:57 22 березня Шмигаль: Уряд готує готує план підтримки економіки
- 20:01 22 березня Як Андрій Герус за російські гроші бореться проти своєї країни
- 18:49 22 березня Від початку доби на фронті один обстріл, втрат немає
- 18:33 22 березня МОЗ: в Україну доставлять тести для виявлення коронавірусу
- 18:17 22 березня Зеленський може запровадити надзвичайну ситуацію у всій Україні
- 17:49 22 березня Суд по справі МН17 відбудеться 23 березня не зважаючи на пандемію
- 12:05 22 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер