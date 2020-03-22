МОЗ: в Україну доставлять тести для виявлення коронавірусу

Сьогодні, 22 березня в Україну літаком прибуває партія з двома типами тестів для визначення коронавірусної інфекції

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Сьогодні, 22 березня в Україну літаком прибуває партія з двома типами тестів для визначення коронавірусної інфекції

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що очікується на прибуття тестів для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тестів експрес-діагностики.

"Експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі", - повідомили в МОЗ.

У відомстві також уточнили, що якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР.

"Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - додали у відомстві.

Також наголошується, що навіть якщо обидва тести показали негативний результат, людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції упродовж 14 днів.

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