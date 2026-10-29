Українська делегація вирушила до окупованих Олешок: що відомо

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Українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок Херсонської області

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

За його словами, українська команда вже вирушила до Олешок та інформуватиме про перебіг операції.

"Будемо спостерігати і повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок. Бережіть себе, хлопці", – сказав Арахамія.

Як відомо, перед доставкою гуманітарного вантажу фахівці проводили розмінування маршрутів, необхідних для проведення операції. Гуманітарний вантаж в окуповані Олешки планують доправити 30 жовтня.

Раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.