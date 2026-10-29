Російські війська просунулися у Запорізькій та Донецькій областях – DeepState
Ворог має просування поблизу двох населених пунктів на Запоріжжі та на Донеччині
Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій від проєкту DeepState, передає RegioNews.
"Ворог просунувся поблизу Воздвижівки та Лугівського (Пологівський район, Запорізька область)", – йдеться у повідомленні.
Також у DeepState повідомили, що окупанти мають просування поблизу Майського (Краматорський район, Донецька область).
Нагадаємо, протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктах російської армії: вузол зв'язку, склади та майстерню БпЛА окупантів.
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