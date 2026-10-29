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Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру зафіксовані нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині та Харківщині

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Станом на ранок енергетики відновили електропостачання всіх споживачів Конотопа на Сумщині. Водночас світло подають почергово, а протягом дня можливі тимчасові аварійні відключення через ремонтні роботи.

Нові знеструмлення внаслідок російських атак зафіксували у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема Донецькій, Сумській та Харківській областях. Відновлювальні роботи розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація.

У частині регіонів діють графіки погодинних відключень, а для промисловості та бізнесу – обмеження потужності.

У Києві та Київській області через пошкодження обладнання запровадили аварійні відключення. Раніше оприлюднені графіки там не діють. До планових обмежень повернуться після стабілізації енергосистеми.

Нагадаємо, Конотопі на Сумщині шість днів був без електропостачання після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури.