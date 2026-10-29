Росіяни атакували Павлоград: спалахнули магазин і будинок, постраждала дитина
Вранці 29 жовтня російські війська атакували безпілотником Павлоград Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок атаки загорілися магазин і приватний житловий будинок.
Постраждала 15-річна дівчина. Її госпіталізували з осколковими пораненнями. Медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості.
Нагадаємо, 28 жовтня близько 19:00 російські війська завдали удару по цивільному підприємству у Рівненській області. Загинув чоловік, виникла пожежа.
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