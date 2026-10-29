Гуманітарний вантаж до Олешок планують доставити 30 жовтня

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В Україні триває підготовка гуманітарної місії до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Наразі фахівці розміновують маршрути, необхідні для доставки допомоги

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, розмінування відбувається успішно. Паралельно триває формування гуманітарного вантажу для жителів міста, які залишаються без належної допомоги. Його планують доправити 30 жовтня.

Лубінець також заявив, що режим тиші, запроваджений 27 жовтня о 03:00 за київським часом, триває уже 54 години. За його словами, порушень погоджених домовленостей не зафіксували.

Омбудсман зазначив, що підтримує постійний зв’язок з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою для координації виконання домовленостей.

Окремо Лубінець подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільному населенню Олешок.

Нагадаємо, раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.