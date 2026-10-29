Меморандум не допоміг: у Києві знову злетіли ціни на таксі під час тривоги

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві після оголошення про підписання меморандуму між урядом і популярними сервісами таксі знову зросла вартість поїздок під час повітряних тривог та зупинки громадського транспорту

Про це пише RegioNews.

27 жовтня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про підписання меморандуму з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI. Очікувалося, що це допоможе уникнути ситуацій, коли ціни на таксі в Києві зростають у два-три рази.

Згідно з умовами меморандуму, підвищення вартості поїздки через зростання попиту не має перевищувати 75% від базового тарифу. Тобто, якщо за звичайних умов поїздка коштує 200 гривень, під час дії обмежень її вартість не повинна перевищувати 350 гривень.

Обмеження мають діяти під час повітряної тривоги червоного рівня та щонайменше дві години після її відбою – або до відновлення нормальної роботи громадського транспорту й руху мостами.

Однак, як свідчать скриншоти вартості поїздок, 29 жовтня під час повітряної тривоги тарифи знову зросли.

Наприклад, за запитом "таксі Осокорки – Майдан Незалежності" за звичайних умов, без повітряних тривог, значних заторів і підвищеного попиту, поїздка коштує орієнтовно 190-240 грн у класі "Економ" або "Стандарт", 240-300 грн у класі "Комфорт" та 400-00 грн у класі "Бізнес".

Як відомо, під час повітряних тривог у Києві вартість поїздок на таксі регулярно зростає в кілька разів. Подібна ситуація виникла й 22 жовтня, коли через пошкодження Південного мосту та частини інфраструктури метрополітену вранці обмежили рух переправою. Відтак тарифи на таксі суттєво підскочили. Зокрема, поїздка з Осокорків до Майдану Незалежності могла коштувати близько 1325 грн.