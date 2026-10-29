07:23  29 жовтня
У Харкові російський дрон влучив у навчальний заклад
09:49  29 жовтня
У двох районах Києва екстрено вимкнули електроенергію
11:09  29 жовтня
Задушив та побив сапою: на Київщині чоловік вбив 79-річну односельчанку
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2026, 10:35

Меморандум не допоміг: у Києві знову злетіли ціни на таксі під час тривоги

29 жовтня 2026, 10:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві після оголошення про підписання меморандуму між урядом і популярними сервісами таксі знову зросла вартість поїздок під час повітряних тривог та зупинки громадського транспорту

Про це пише RegioNews.

27 жовтня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про підписання меморандуму з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI. Очікувалося, що це допоможе уникнути ситуацій, коли ціни на таксі в Києві зростають у два-три рази.

Згідно з умовами меморандуму, підвищення вартості поїздки через зростання попиту не має перевищувати 75% від базового тарифу. Тобто, якщо за звичайних умов поїздка коштує 200 гривень, під час дії обмежень її вартість не повинна перевищувати 350 гривень.

Обмеження мають діяти під час повітряної тривоги червоного рівня та щонайменше дві години після її відбою – або до відновлення нормальної роботи громадського транспорту й руху мостами.

Однак, як свідчать скриншоти вартості поїздок, 29 жовтня під час повітряної тривоги тарифи знову зросли.

Наприклад, за запитом "таксі Осокорки – Майдан Незалежності" за звичайних умов, без повітряних тривог, значних заторів і підвищеного попиту, поїздка коштує орієнтовно 190-240 грн у класі "Економ" або "Стандарт", 240-300 грн у класі "Комфорт" та 400-00 грн у класі "Бізнес".

Як відомо, під час повітряних тривог у Києві вартість поїздок на таксі регулярно зростає в кілька разів. Подібна ситуація виникла й 22 жовтня, коли через пошкодження Південного мосту та частини інфраструктури метрополітену вранці обмежили рух переправою. Відтак тарифи на таксі суттєво підскочили. Зокрема, поїздка з Осокорків до Майдану Незалежності могла коштувати близько 1325 грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кабмін Київ ціна таксі меморандум повітряна тривога
Під час обстрілу Києва 16-річний школяр викрав автомобіль військового, який перебував в укритті
28 жовтня 2026, 10:27
Кличко показав Південний міст у Києві після ракетного удару РФ
27 жовтня 2026, 09:40
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кременчуці: двоє загиблих, 11 поранених
29 жовтня 2026, 13:05
Вже 13 поранених у Дніпрі: четверо у важкому стані, серед них – дитина
29 жовтня 2026, 12:54
Росіяни вдарили по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчинки, є поранені
29 жовтня 2026, 12:36
На Прикарпатті чоловік обікрав каплицю: виніс 7000 гривень пожертв
29 жовтня 2026, 12:29
"Час нових, сильніших санкцій": Зеленський відреагував на удар по вокзалу в Дніпрі
29 жовтня 2026, 12:15
Росіяни атакують Запоріжжя: пошкоджені багатоповерхівка, склад і авто, є поранені
29 жовтня 2026, 11:59
Загиблий і 8 постраждалих: Росія атакувала Харків і 19 населених пунктів області
29 жовтня 2026, 11:51
РФ вдарила дроном по електропоїзду у Дніпрі: 13 загиблих, щонайменше п'ятеро поранених
29 жовтня 2026, 11:34
Заробляв на похованнях військових: у Полтаві посадовця засудили до 5 років
29 жовтня 2026, 11:28
Росіяни атакували птахофабрику на Київщині: із 16 тисяч птахів врятували 15 тисяч
29 жовтня 2026, 11:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »