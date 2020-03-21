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21 березня 2020, 16:09 24

Українці повертатимуться додому через польський гуманітарний коридор – Шмигаль

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21 березня 2020, 16:09 24
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Влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину
RegioNews/Кирилл Чуботин
Влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews.

Шмигаль вважає, що під час світової пандемії коронавірусної інфекції всі країни мають діяти спільно та злагоджено.

"Переговорили телефоном з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо повернення додому українських громадян. Домовилися про створення так званого гуманітарного коридору для українців, які матимуть змогу від кордону з Німеччиною транзитом через Польщу повернутися на батьківщину", - повідомив він.

Він також подякував польській стороні за включення українських громадян до програми #LOTdoDomu.

"Завдяки їй українці, що перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту до Польщі", - додав Шмигаль.

Раніше Зеленський заявив про повернення в Україну понад 50 тис. громадян.

Крім того, Украина и Канада договорились о взаимной эвакуации граждан.


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