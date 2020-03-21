Українці повертатимуться додому через польський гуманітарний коридор – Шмигаль
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews.
Шмигаль вважає, що під час світової пандемії коронавірусної інфекції всі країни мають діяти спільно та злагоджено.
"Переговорили телефоном з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо повернення додому українських громадян. Домовилися про створення так званого гуманітарного коридору для українців, які матимуть змогу від кордону з Німеччиною транзитом через Польщу повернутися на батьківщину", - повідомив він.
Він також подякував польській стороні за включення українських громадян до програми #LOTdoDomu.
"Завдяки їй українці, що перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту до Польщі", - додав Шмигаль.
Раніше Зеленський заявив про повернення в Україну понад 50 тис. громадян.
Крім того, Украина и Канада договорились о взаимной эвакуации граждан.
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