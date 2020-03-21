Українці повертатимуться додому через польський гуманітарний коридор – Шмигаль

Влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину

RegioNews/Кирилл Чуботин

Влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews.

Шмигаль вважає, що під час світової пандемії коронавірусної інфекції всі країни мають діяти спільно та злагоджено.

"Переговорили телефоном з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо повернення додому українських громадян. Домовилися про створення так званого гуманітарного коридору для українців, які матимуть змогу від кордону з Німеччиною транзитом через Польщу повернутися на батьківщину", - повідомив він.

Він також подякував польській стороні за включення українських громадян до програми #LOTdoDomu.

"Завдяки їй українці, що перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту до Польщі", - додав Шмигаль.

Раніше Зеленський заявив про повернення в Україну понад 50 тис. громадян.

Крім того, Украина и Канада договорились о взаимной эвакуации граждан.