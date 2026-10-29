У США відмовилися розслідувати перебої Starlink в Україні – АР

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Наглядовий орган Пентагону відхиляє двопартійний запит сенаторів США про розслідування нещодавніх перебоїв у роботі Starlink і Starshield для України

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на обізнані джерела, заяви американських сенаторів та відповіді представників Пентагону, передає RegioNews.

Сенаторка-демократка Джин Шахін, провідна представниця Демократичної партії в комітеті Сенату з міжнародних відносин, висловила занепокоєння через відсутність розслідування.

"Викликає занепокоєння те, що генеральний інспектор, судячи з усього, вирішив не розслідувати випадки перебоїв у супутниковому зв’язку, на який Україна покладається для захисту свого цивільного населення", – заявила вона.

За словами Шахін, адміністрація президента США Дональда Трампа та компанія SpaceX надали суперечливі пояснення причин перебоїв. Сенаторка наголосила на необхідності незалежного розслідування, яке допоможе встановити відповідальних і запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Як зазначає AP, відсутність чітких відповідей посилює питання щодо впливу Маска, союзника Трампа, на критично важливу систему супутникового зв’язку.

За словами помічника конгресмена, занепокоєння щодо контролю Маска над Starlink у Конгресі існують уже кілька років. Саме вони стали однією з причин створення Starshield – військової версії супутникової системи.

Водночас у генерального інспектора пояснили, чому не проводитимуть окремого розслідування. Речниця відомства Моллі Халперн заявила, що наглядовий орган розглянув запит Конгресу та вирішив, що порушені питання має розглядати Пентагон.

У Пентагоні переадресували запит журналістів до офісу генерального інспектора. Військово-повітряні сили США не одразу відповіли на прохання про коментар. Раніше обидва відомства відмовлялися відповідати на запитання щодо обмеження доступу України до супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Згодом радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив цю інформацію. За його словами, обмеження стосувалося військового сервісу.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не причетна до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні.

Читайте також: Українська оборона залежить від чужих рішень? Що показала історія зі Starlink