На Житомирщині перевіряють ще двох осіб на COVID-19
Про це стало відомо із брифінгу голова Житомирської ОДА Віталія Бунечка та начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколи Суслика, передає RegioNews.
"Один у Житомирщині підтверджений випадок – чоловік 49 років, який зараз знаходиться у першій клінічній лікарні. Його стан стабільний. Додому вже не проситься – знаходиться на стаціонарному лікуванні", - повідомив голова Житомирської ОДА.
Зазначається, що в області перевіряють двох осіб з Андрушівки, одиного із Житомира. У першу лікарню доставлено ще одну хвору, яка також буде перевірятися на коронавірус"
"Щойно зателефонували – у Житомирі з’явився ще один випадок. По Житомиру це випадок, коли людина приїхала із Німеччини, де, ймовірно, були контакти. Людина старшого віку – 69 років", - розповів Микола Суслик.
Він розповів, що подружжя з Брусилова, яке контактувало з жінкою із Радомишля, яка померла, перебуває у лікарні Коростишева.
Швидкий тест показав негативний результат, очікують більш детальних аналізів. Повідомляється, що сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції, одна з родичок працює вихователькою у дитячому садочку.
Що ж до осіб, які їздили в тур із гідом, який захворів на COVID-19, то їхні особи встановлюють, їх закликають не ховатися від влади і бути в самоізоляції.
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