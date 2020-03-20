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20 березня 2020, 14:53 7

На Житомирщині перевіряють ще двох осіб на COVID-19

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20 березня 2020, 14:53 7
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Станом на 20 березня у лікарні Житомирській області надійшли ще двоє осіб із підозрою на коронавірусну інфекцію, а також перевіряють три підозри, зафіксовані раніше
Фото: flickr
Станом на 20 березня у лікарні Житомирській області надійшли ще двоє осіб із підозрою на коронавірусну інфекцію, а також перевіряють три підозри, зафіксовані раніше

Про це стало відомо із брифінгу голова Житомирської ОДА Віталія Бунечка та начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколи Суслика, передає RegioNews.

"Один у Житомирщині підтверджений випадок – чоловік 49 років, який зараз знаходиться у першій клінічній лікарні. Його стан стабільний. Додому вже не проситься – знаходиться на стаціонарному лікуванні", - повідомив голова Житомирської ОДА.

Зазначається, що в області перевіряють двох осіб з Андрушівки, одиного із Житомира. У першу лікарню доставлено ще одну хвору, яка також буде перевірятися на коронавірус"

"Щойно зателефонували – у Житомирі з’явився ще один випадок. По Житомиру це випадок, коли людина приїхала із Німеччини, де, ймовірно, були контакти. Людина старшого віку – 69 років", - розповів Микола Суслик.

Він розповів, що подружжя з Брусилова, яке контактувало з жінкою із Радомишля, яка померла, перебуває у лікарні Коростишева.

Швидкий тест показав негативний результат, очікують більш детальних аналізів. Повідомляється, що сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції, одна з родичок працює вихователькою у дитячому садочку.

Що ж до осіб, які їздили в тур із гідом, який захворів на COVID-19, то їхні особи встановлюють, їх закликають не ховатися від влади і бути в самоізоляції.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

Міська влада Житомира на період дії обмежувальних заходів прийняла рішення про скасування з 21 березня пільгового проїзду в громадському транспорті.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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