В Італії від коронавірусу померла друга українка, неофіційно - 6 осіб

В Італії напередодні від коронавірусу померла громадянка України зі Львівської області

Фото: facebook/oles.horodetskyy

В Італії напередодні від коронавірусу померла громадянка України зі Львівської області

Як передає RegioNews, про це заявив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook.

"Повідомляють наші співвітчизники, що сьогодні, 19 березня, в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, пані Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії", - написав він.

При цьому він додав, що в коментарях повідомляють, що це вже шоста смерть від коронавірусу в нашій громаді в Італії.

У свою чергу про смерть другої українки в Італіїї підтвердили речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко та директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі "Українській правді".

"На жаль, інформація підтверджується. Вчора у лікарні міста Романо ді Ломбардія (провінція Бергамо) від коронавірусу померла громадянка України 1958 р.н"", - сказав Погорельцев.

За його словами, зв’язок з лікарнею наразі встановили, а родичів померлої поінформували.

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Нагадаємо, станом на 18 березня у 12 українців, які перебувають за кордоном, виявили Covid-19.