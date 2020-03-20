В Житомирской области проверяют еще двух человек на COVID-19
Об этом стало известно из брифинга председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко и начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, передает RegioNews.
"Один в Житомирской подтвержденный случай - мужчина 49 лет, который сейчас находится в первой клинической больнице. Его состояние стабильное. Домой уже не просится - находится на стационарном лечении", - сообщил председатель Житомирской ОГА.
Отмечается, что в области проверяют двух человек с Андрушевки, одиного из Житомира. В первую больницу доставили еще одну больную, которая также будет проверяться на коронавирус "
"Только позвонили - в Житомире появился еще один случай. По Житомиру это случай, когда человек приехал из Германии, где, вероятно, были контакты. Человек старшего возраста - 69 лет", - рассказал Николай Суслик.
Он рассказал, что супруги из Брусилова, которое контактировали с женщиной из Радомышля, которая умерла, находится в больнице Коростышева.
Быстрый тест показал отрицательный результат, ожидают более детальных анализов. Сообщается, что семья умершей женщины находится на самоизоляции, одна из родственниц работает воспитательницей в детском саду.
Что касается лиц, которые ездили в тур с гидом, который заболел COVID-19, то их лица устанавливают их призывают не прятаться от власти и быть в самоизоляции.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
Городские власти Житомира на период действия ограничительных мер принял решение об отмене с 21 марта льготного проезда в общественном транспорте.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
- 17:41 20 марта В аэропорту Львова измеряют температуру тепловизором
- 17:40 20 марта В Черновцах на карантин закрыли парки
- 17:34 20 марта Женщина пыталась вывезти из "ДНР" два миллиона гривен
- 17:23 20 марта В Ужгороде ввели ограничение количества людей в торговых помещениях
- 17:14 20 марта Топ-чиновник Нафтогаза заразился коронавирусом
- 17:10 20 марта Предприятия Полтавщины перепрофилировали на выпуск средств для дезинфекции и масок
- 15:37 20 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении