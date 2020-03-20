В Житомирской области проверяют еще двух человек на COVID-19

По состоянию на 20 марта в больнице Житомирской области поступили еще два человека с подозрением на коронавирусной инфекцией, а также проверяют три подозрения, зафиксированные ранее

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По состоянию на 20 марта в больнице Житомирской области поступили еще два человека с подозрением на коронавирусной инфекцией, а также проверяют три подозрения, зафиксированные ранее

Об этом стало известно из брифинга председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко и начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, передает RegioNews.

"Один в Житомирской подтвержденный случай - мужчина 49 лет, который сейчас находится в первой клинической больнице. Его состояние стабильное. Домой уже не просится - находится на стационарном лечении", - сообщил председатель Житомирской ОГА.

Отмечается, что в области проверяют двух человек с Андрушевки, одиного из Житомира. В первую больницу доставили еще одну больную, которая также будет проверяться на коронавирус "

"Только позвонили - в Житомире появился еще один случай. По Житомиру это случай, когда человек приехал из Германии, где, вероятно, были контакты. Человек старшего возраста - 69 лет", - рассказал Николай Суслик.

Он рассказал, что супруги из Брусилова, которое контактировали с женщиной из Радомышля, которая умерла, находится в больнице Коростышева.

Быстрый тест показал отрицательный результат, ожидают более детальных анализов. Сообщается, что семья умершей женщины находится на самоизоляции, одна из родственниц работает воспитательницей в детском саду.

Что касается лиц, которые ездили в тур с гидом, который заболел COVID-19, то их лица устанавливают их призывают не прятаться от власти и быть в самоизоляции.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Городские власти Житомира на период действия ограничительных мер принял решение об отмене с 21 марта льготного проезда в общественном транспорте.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.