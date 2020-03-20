У Житомирі скасовують пільговий проїзд для пенсіонерів
Рішення ухвалили на позачергового засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради 20 березня, передає RegioNews.
"На період обмежувальних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу тимчасово обмежити пільгове безоплатне перевезення у громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.
В міськраді пояснюють, що в місті діють жорсткі обмеження - 10 пасажирів на рухомий склад, і після аналізу ситуації було виявлено, що 5-6 з них – це люди пільгових категорій, які активно рухаються містом.
Тому влада пішла на такий вимушений крок. Пільговий проїзд залишається для правоохоронців та військових.
Також повідомляється, що місцева влада очікує на зміни до постанови Кабінету міністрів, згідно із якою дозволять перевозити у громадському транспорті не 10, а 20 пасажирів.
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МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
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