Зі столичного бюджету виділили 260 млн на боротьбу з коронавірусом
Про це під час брифінгу 20 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Основні кошти спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту для лікарень Києва. Ми закуповуємо апарати штучної вентиляції легенів. Замовили 30 таких апаратів. А також придбали 10 апаратів тест-систем, закуповуємо медичні маски, захисні костюми, халати для медиків ", – розповів він.
Зазначається, що сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги у Києві забезпечили швидкими тестами.
"Це допоможе оперативніше підтверджувати або виключати діагноз на коронавірус. І людям не потрібно буде їхати до лікарні. А тільки – зв’язатися зі своїм сімейним лікарем", – уточнив Кличко.
Також повідомляється, що в Києві є понад 300 апаратів штучної вентиляції легенів, більшість знаходиться в інфекційних відділеннях лікарень.
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