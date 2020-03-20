11:11  20 березня
Коронавірус в Україні: за добу 56 підозр
12:38  20 березня
Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
14:15  20 березня
В Італії від коронавірусу померла друга українка, неофіційно - 6 осіб
UA | RU
UA | RU
20 березня 2020, 13:57 9

Зі столичного бюджету виділили 260 млн на боротьбу з коронавірусом

Читайте также
на русском языке
20 березня 2020, 13:57 9
Читайте также на русском языке
З резервного фонду міста Києва влада столиці виділила 260 мільйонів гривень на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції
Фото: flickr
З резервного фонду міста Києва влада столиці виділила 260 мільйонів гривень на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції

Про це під час брифінгу 20 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Основні кошти спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту для лікарень Києва. Ми закуповуємо апарати штучної вентиляції легенів. Замовили 30 таких апаратів. А також придбали 10 апаратів тест-систем, закуповуємо медичні маски, захисні костюми, халати для медиків ", – розповів він.

Зазначається, що сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги у Києві забезпечили швидкими тестами.

"Це допоможе оперативніше підтверджувати або виключати діагноз на коронавірус. І людям не потрібно буде їхати до лікарні. А тільки – зв’язатися зі своїм сімейним лікарем", – уточнив Кличко.

Також повідомляється, що в Києві є понад 300 апаратів штучної вентиляції легенів, більшість знаходиться в інфекційних відділеннях лікарень.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


Київ Віталій Кличко КМДА карантин коронавірус
На в'їздах до Києва облаштували 8 пунктів контролю
20 березня 2020, 13:38
У Києві таксисти безкоштовно возитимуть медиків на роботу
20 березня 2020, 13:11
У Житомирі скасовують пільговий проїзд для пенсіонерів
20 березня 2020, 12:53
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »