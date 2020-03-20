11:11  20 марта
Коронавирус в Украине: за сутки 56 подозрений
12:38  20 марта
Зеленский поручил выпустить на дороги больше автобусов и маршруток
14:15  20 марта
В Италии от коронавируса умерла вторая украинка, неофициально - 6 человек
UA | RU
UA | RU
20 марта 2020, 13:57 9

Из столичного бюджета выделили 260 млн на борьбу с коронавирусом

Читайте також
українською мовою
20 марта 2020, 13:57 9
Читайте також українською мовою
Из резервного фонда города Киева власти столицы выделили 260 миллионов гривен на борьбу с распространением коронавирусной инфекции
Фото: flickr
Из резервного фонда города Киева власти столицы выделили 260 миллионов гривен на борьбу с распространением коронавирусной инфекции

Об этом во время брифинга 20 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Основные средства направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц Киева. Мы закупаем аппараты искусственной вентиляции легких. Заказали 30 таких аппаратов. А также приобрели 10 аппаратов тест-систем, закупаем медицинские маски, защитные костюмы, халаты для медиков" , - рассказал он.

Отмечается, что семейных врачей и службу неотложной помощи в Киеве обеспечили быстрыми тестами.

"Это поможет оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус. И людям не нужно будет ехать в больницу. А только - связаться со своим семейным врачом", - уточнил Кличко.

Также сообщается, что в Киеве есть более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких, большинство находится в инфекционных отделениях больниц.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


Киев Виталий Кличко КГГА карантин коронавирус
На въездах в Киев обустроили 8 пунктов контроля
20 марта 2020, 13:38
В Киеве таксисты будут бесплатно возить медиков на работу
20 марта 2020, 13:11
В Житомире отменяют льготный проезд для пенсионеров
20 марта 2020, 12:53
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 марта 2020, 15:37
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Все блоги »
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »