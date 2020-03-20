Из столичного бюджета выделили 260 млн на борьбу с коронавирусом

Из резервного фонда города Киева власти столицы выделили 260 миллионов гривен на борьбу с распространением коронавирусной инфекции

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Из резервного фонда города Киева власти столицы выделили 260 миллионов гривен на борьбу с распространением коронавирусной инфекции

Об этом во время брифинга 20 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Основные средства направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц Киева. Мы закупаем аппараты искусственной вентиляции легких. Заказали 30 таких аппаратов. А также приобрели 10 аппаратов тест-систем, закупаем медицинские маски, защитные костюмы, халаты для медиков" , - рассказал он.

Отмечается, что семейных врачей и службу неотложной помощи в Киеве обеспечили быстрыми тестами.

"Это поможет оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус. И людям не нужно будет ехать в больницу. А только - связаться со своим семейным врачом", - уточнил Кличко.

Также сообщается, что в Киеве есть более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких, большинство находится в инфекционных отделениях больниц.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.