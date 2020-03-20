В Житомире отменяют льготный проезд для пенсионеров
Решение принято на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета 20 марта, передает RegioNews.
"На период ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавируса временно ограничить льготные бесплатное перевозки в общественном транспорте", - говорится в сообщении.
В горсовете объясняют, что в городе действуют жесткие ограничения - 10 пассажиров на подвижной состав, и после анализа ситуации было выявлено, что 5-6 из них - это люди льготных категорий, которые активно двигаются городом.
Поэтому власть пошла на такой вынужденный шаг. Льготный проезд остается для правоохранителей и военных.
Также сообщается, что местные власти ожидают изменения в постановление Кабинета министров, согласно которому позволят перевозить в общественном транспорте не 10, а 20 пассажиров.
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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
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