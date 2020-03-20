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20 марта 2020, 12:53 9

В Житомире отменяют льготный проезд для пенсионеров

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20 марта 2020, 12:53 9
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Городские власти Житомира на период действия ограничительных мер принял решение об отмене с 21 марта льготного проезда в общественном транспорте
Фото: flickr
Городские власти Житомира на период действия ограничительных мер принял решение об отмене с 21 марта льготного проезда в общественном транспорте

Решение принято на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета 20 марта, передает RegioNews.

"На период ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавируса временно ограничить льготные бесплатное перевозки в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

В горсовете объясняют, что в городе действуют жесткие ограничения - 10 пассажиров на подвижной состав, и после анализа ситуации было выявлено, что 5-6 из них - это люди льготных категорий, которые активно двигаются городом.

Поэтому власть пошла на такой вынужденный шаг. Льготный проезд остается для правоохранителей и военных.

Также сообщается, что местные власти ожидают изменения в постановление Кабинета министров, согласно которому позволят перевозить в общественном транспорте не 10, а 20 пассажиров.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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