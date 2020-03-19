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19 березня 2020, 16:11 2

Стало відомо, скільки людей перебуває в ізоляції на Полтавщині

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19 березня 2020, 16:11 2
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291 людина з підозрою на коронавірусну інфекцію перебуває в самоізоляції в Полтавській області
Фото: Pixabay
291 людина з підозрою на коронавірусну інфекцію перебуває в самоізоляції в Полтавській області

Про це під час брифінгу повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, повідомляють RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

"На Полтавщині жодного випадку не виявлено. Зараз в Україну повертається чимало громадян з-за кордону. Наше з вами завдання слідкувати за тим, щоб всі кому потрібно, перебували в самоізоляції. На даний час на Полтавщині на самоізоляції перебуває 291 людина”, – сказав голова ОДА.

Синєгубов додав, що на Полтавщині зараз є 17 інфекційних відділень на 427 ліжко-місць. Готові прийняти хворих і 13 пунктів обсервації.

Як інформували RegioNews раніше, Полтава має миттєво закрити в'їзд та виїзд у разі появи хоча б одного підтвердженого випадку коронавірусу на території Полтавської області.


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