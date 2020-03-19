Карантин: 17 підприємств "Укроборонпрому" перевели у режим простою

Концерн відправив близько 15 тисяч працівників на карантин через епідемію коронавирусу

Фото: flickr

Концерн відправив близько 15 тисяч працівників на карантин через епідемію коронавирусу

На 17 підприємствах держконцерну "Укроборонпром" ввели режим повного або часткового простою. Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу концерну.

"Переважна більшість співробітників перебувають у відпустках, значно менше (близько 2000) працюють дистанційно.

17 підприємств запровадили режим повного або часткового простою. Це означає, що підприємства продовжують функціонувати, але не виробляють продукції і не здійснюють ремонтів”, - йдеться у повідомленні "Укроборонпрома".

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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Після цього секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.