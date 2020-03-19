В Ужгороді зупиняють громадський транспорт

Із 20 березня 2020 року робота громадського транспорту в місті призупинена

Із 20 березня 2020 року робота громадського транспорту в місті призупинена

Про це інформує RegioNews із посиланням на Ужгородську міську раду.

Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як показав моніторинг перевезень останніх кількох днів, через карантин міським транспортом користується усе менше людей. На рейси вийшло менше автобусів.

Однак уранці та ввечері складно забезпечити перевезення пасажирів не більше 10 осіб як зобов’язує постанова Кабміну. Виникають конфліктні ситуації. Штрафи за порушення постанови – як для водія, так і для перевізника, дуже високі: від 17 000 грн до 70 000 грн.

Крім того, в транспорті доволі важко дотримуватися санітарних вимог, щоб попередити можливе поширення COVID-19 в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять.

Нагадаємо, в Ужгороді працюватимуть лише продуктові, аптеки та АЗС. Для профілактики коронавірусу тимчасово закриють всі об'єкти загального користування, за порушення накладатимуть штрафи.

Івано-Франківськ: транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників. З 19 березня в місті скасують рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати.

Не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу. Під час карантину християнам радять стримуватися від фізичного контакту з іконами і при ознаках хвороби не відвідувати храми.

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