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19 марта 2020, 17:18 7

Карантин: 17 предприятий "Укроборонпрома" перевели в режим простоя

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19 марта 2020, 17:18 7
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Концерн отправил около 15 тысяч работников на карантин из-за эпидемии коронавируса
Фото: flickr
Концерн отправил около 15 тысяч работников на карантин из-за эпидемии коронавируса

На 17 предприятиях госконцерна "Укроборонпром" ввели режим полного или частичного простоя. Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Подавляющее большинство сотрудников находятся в отпусках, значительно меньше (около 2000) работают дистанционно.

17 предприятий ввели режим полного или частичного простоя. Это означает, что предприятия продолжают функционировать, но не производят продукцию и не осуществляют ремонтов ", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

После этого секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.


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