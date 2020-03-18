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18 березня 2020, 18:39 1

З Єгипту уже повернулися майже 14 тисяч українців - МЗС

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18 березня 2020, 18:39 1
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Більше 13,5 тисяч українських туристів повернулися спецавіарейсами до України станом на 16.00 18 березня
Фото: facebook
Більше 13,5 тисяч українських туристів повернулися спецавіарейсами до України станом на 16.00 18 березня

Про це повідомляє пресслужба МЗС у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що Україна продовжує здійснювати заходи із повернення громадян, що перебувають в Єгипті.

За кордоном наразі перебувають понад 35 тисяч наших громадян, на їх повернення Уряд виділив додаткові кошти.

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Нагадаємо, також Зеленський заявляв, що Україна поверне всіх своїх громадян, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися до 17 березня.

17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому із-за кордону.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


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